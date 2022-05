L’Inter Milan, Tottenham et Aston Villa veulent l’international arménien Henrikh Mkhitaryan

Le champion d’Italie, l’Inter Milan et les clubs anglais de Tottenham et Aston Villa veulent acquérir le milieu de terrain arménien de l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan, rapporte Calciomercato. Le footballeur Arménien de 33 ans n’a pas encore prolongé son contrat avec l’équipe dirigée par le Portugais José Mourinho.

Le 1er juillet, il recevra le statut d’agent libre et pourra changer de club gratuitement.

Transfermarkt estime la valeur de transfert de l’ancien joueur de l’équipe nationale d’Arménie est de 10 millions d’euros.

Au cours de la saison en cours dans le championnat italien avec l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan a participé à 43 matchs, a marqué 5 buts et effectué 9 passes décisives.

Krikor Amirzayan