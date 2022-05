Erévan doit répondre positivement aux « initiatives de paix » de Bakou. La déclaration est venue du ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu au siège de l’ONU à New York, répondant aux questions des journalistes azéris.

« Les autorités arméniennes subissent la pression des « radicaux » de l’intérieur du pays et de la diaspora de l’extérieur » a affirmé le chef de la diplomatie turque toujours prompt à accuser la diaspora arménienne.

Le ministre turc des Affaires étrangères a continué « Nous continuons d’exhorter et d’encourager l’Arménie à répondre à « ces bonnes intentions . On voit que les « radicaux » à l’intérieur du pays et à l’extérieur de la diaspora font pression sur les autorités arméniennes. Nous avons déjà dit non seulement au secrétaire d’État américain Anthony Blinken, mais aussi nos autres interlocuteurs que l’Arménie devrait être davantage encouragée dans cette direction. Lors de notre rencontre d’hier avec le secrétaire d’État américain, nous avons une fois de plus rappelé que la Turquie et l’Azerbaïdjan veulent la paix, la « bonne volonté » est utilisée pour assurer la stabilité dans la région".

Cavusoglu a rappelé que la partie azérie avait proposé à l’Arménie de signer un accord de paix global.

Le diplomate a noté que l’Azerbaïdjan soutenait également les pourparlers sur la normalisation des relations entre la Turquie et l’Arménie. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan