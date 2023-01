Conférence de Vahé Muradian : la Cause Arménienne d’hier et aujourd’hui le 22 avril à Bourg-Lès-Valence à l’invitation d’« Arménia »

L’association culturelle « Arménia » accueillera Vahé Muradian pour une conférence « La Cause Arménienne d’hier et aujourd’hui » Vendredi 22 Avril à 20h30 à la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence (Drôme).

Vahé Muradian est une personnalité connue de la Cause Arménienne. Cofondateur du CDCA et du mensuel « France-Arménie », il est aussi l’un des intellectuels de la Cause Arménienne et fut longtemps l’un de ses militants les plus actifs. Né en 1945 à Trévoux (Ain), Vahé Muradian a débuté ses études au Lycée technique Vaucanson à Grenoble. Avec le baccalauréat en poche (1964), une prépa en math sup technique à la (...)