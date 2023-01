Turquie et Arménie promettent de poursuivre la normalisation

Les ministres turc et arménien des Affaires étrangères se sont engagés samedi en Turquie à poursuivre le processus de normalisation entre leurs deux pays.

Le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu s’est félicité devant la presse d’un entretien « productif et constructif » à Antalya (sud) avec son homologue Ararat Mirzoian.

M. Cavusoglu a par ailleurs précisé que l’Azerbaïdjan « appuie le processus » de normalisation entre la Turquie et l’Arménie, alors que les rapports entre Ankara et Erevan butaient entre autres sur la question du Nagorny-Karabakh.

Le règlement du conflit au Nagorny-Karabakh après (...)