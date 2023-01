La MCA de Valence invite les chanteurs Davit et Arminé Amalyan et la poétesse Marina Hovhannisyan et le pianiste Hayk Navasardyan le 18 avril

« En avril, dans différentes villes de France, les chanteurs populaires Davit et Armine Amalyan vont jouer des concerts, apportant avec eux un rayon de soleil, un nuage d’Arménie, une performance de désir et de chagrin, un morceau de patrie. Les chansons seront accompagnées de poésie. Marina Hovhannisyan et Hayk Navasardyan jouent du piano » annonce la Maison de la Culture Arménienne de Valence. La MCA de Valence accueillera le 18 avril (20h00) les chanteurs populaires Davit et Armine Amalyan pour des chansons patriotiques ainsi que Marina Hovhannisyan (poésie) et Hayk Navasadyan (piano). (...)