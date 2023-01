Artak Beglaryan : Il neige en Artsakh, la température est négative et c’est déjà le 5e jour où 100 000 habitants sur les 120 000 sont privés d’approvisionnement en gaz

Il neige en Artsakh et la température est négative a écrit sur sa chaîne Télégram le ministre d’Etat de l’Artsakh, Artak Beglaryan.

"C’est déjà le cinquième jour qu’environ 100 000 habitants (80% de la population totale - 100% de la population gazéifiée) sont totalement privés d’approvisionnement en gaz, chauffage et eau chaude compris.

Et la raison de ces privations, les forces de paix russes ainsi que nos spécialistes ne peuvent s’approcher du seul gazoduc venant d’Arménie afin de le réparer, suite au comportement des Azéris. Le gazoduc a explosé sur la partie franchissant les zones sous contrôle azéri » (...)