Le 34e championnat d’Arménie de karaté s’est déroulé avec la participation de 110 athlètes d’Arménie et de l’Artsakh

Le 34e Championnat sénior d’Arménie de karaté s’est déroulé à Erévan avec la participation de 110 athlètes d’Erévan, des régions d’Arménie et de l’Artsakh.

Alisa Asoyan, Hasmik Ghazaryan et Mariam Musayelyan ont remporté la médaille d’or dans la compétition féminine de kataté par équipe. Alisa Asoyan a été déclarée championne d’Arménie dans la catégorie individuelle femmes et Mikhail Mkhitaryan a été déclaré champion d’Arménie dans la catégorie individuelle chez les hommes.

Hovhannes Karapetyan (-60 kg), Suren Harutyunyan (-67 kg), David Makyan (-75 kg), Yeghishe Aleksanyan (-84 kg) et Martin Muradyan (+84 kg) ont remporté le championnat d’Arménie 2022 dans la compétition masculine individuelle.

Alisa Asoyan, Elena Gasparyan (-50 kg), Anush Marukyan (-61 kg) et Anita Makyan (-68 kg) sont devenues championnes d’Arménie en individuel chez les femmes. Source Fédération arménienne de karaté.

Krikor Amirzayan