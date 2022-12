30 ans au service d’une paix confisquée, par Garo Ulubeyan

En mars 1992, l’OSCE (alors CSCE) constituait le groupe de Minsk, coprésidé depuis 1997 par la Russie, les États-Unis et la France, pour aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à régler le conflit. Trente ans après, l’échec est patent. Le groupe n’a pu empêcher la guerre livrée à l’automne 2020 par l’Azerbaïdjan qui, estime le conflit réglé et caduc le processus de Minsk, auquel il préfère, avec son allié turc, un format régional. Au Karabagh, où elle peine à relancer les négociations, comme en Ukraine, où elle a lancé un autre « processus de Minsk », l’OSCE a montré les limites du consensus hérité de la guerre froide. (...)