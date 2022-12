L’Otan ne veut pas de « guerre ouverte avec la Russie », a déclaré vendredi à l’AFP Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Alliance, à Antalya dans le Sud de la Turquie.

« Nous avons la responsabilité d’empêcher que ce conflit (entre la Russie et l’Ukraine, ndlr) s’intensifie au-delà des frontières de l’Ukraine et devienne une guerre ouverte entre la Russie et l’Otan », a-t-il dit en marge du Forum diplomatique organisé par la présidence turque.

M. Stoltenberg a ainsi justifié le refus de l’Alliance atlantique d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine pour protéger la population des (...)