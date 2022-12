L’Azerbaïdjan exploite la préoccupation du monde pour l’Ukraine et multiplie les menaces contre l’Artsakh, avertit le ministre d’État.

Ces derniers jours, profitant de la préoccupation du monde entier et en particulier de la Russie pour la situation en Ukraine, les provocations et les menaces de l’Azerbaïdjan contre la population pacifique de l’Artsakh ont considérablement augmenté, a déclaré le ministre d’État de l’Artsakh Artak Beglaryan dans un communiqué, appelant à un arrêt immédiat du comportement impitoyable de Bakou. "Ces derniers jours, profitant de la préoccupation du monde entier et en particulier de la Russie pour la situation en Ukraine, les provocations et les menaces de l’Azerbaïdjan à l’encontre de la population (...)