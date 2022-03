À quoi sert l’Unesco ?, par Gorune Aprikian

La politique d’effacement des traces arméniennes que revendique le pouvoir azéri dans les terres qu’il a récemment conquises risque de mettre l’Unesco au pied du mur.

Le ministre de la Culture azerbaïdjanais a annoncé la création d’une commission chargée d’identifier la « fraude arménienne » des églises dans les territoires conquis. Ces églises seraient l’héritage de l’Albanie du Caucase. Cette théorie, bien que contredite par les historiens, a été promue par les nationalistes azéris et adoptée par Bakou. N’étant pas à une contradiction près, ils oublient que le panturquisme dont ils se revendiquent a été le destructeur de cette Albanie du Caucase et que les nombreux Albanais chrétiens qui refusaient de se convertir ont trouvé refuge auprès des Arméniens. À titre d’exemple contemporain, on peut citer le général Movses Silikian, héros de Sardarabad qui était d’origine Udi.

Pour se convaincre de la réalité de ce crime annoncé, écoutons ce qu’en dit l’historien turc Taner Akçam, un des plus grands spécialistes de la question de génocide. Il a déclaré : « C’est du vandalisme culturel : le ministre azerbaïdjanais de la Culture a annoncé qu’un groupe de travail sera créé pour « détecter » ce qu’il appelle la « fraude arménienne » dans les églises des terres prises lors de la guerre de 2020. Je comprends que l’Azerbaïdjan a gagné la guerre, je peux aussi comprendre qu’ils ont des revendications sur le territoire. Cependant, ce qu’ils ont annoncé est une barbarie ouverte sinon un génocide culturel. Je condamne fermement la politique de l’Azerbaïdjan. »

Après la destruction des 3 000 croix de pierre du VIe siècle du cimetière arménien de Djoulfa, commise entre 1995 et 2005, l’Azerbaïdjan s’apprête à commettre un nouveau crime culturel. En 1998, les protestations de l’Unesco avaient stoppé, un temps, le saccage de Djoulfa. Mais il a repris en 2002 et tiré un trait définitif sur ce joyau médiéval.

L’Unesco avait protesté. So what ? L’Azerbaïdjan a-t-il été sanctionné ? Pas à ma connaissance. Au contraire, il est devenu un grand contributeur de l’organisation. En 2009, il a même eu la chance de voir nommer à la tête de l’institution, une amie personnelle de Madame Aliev, en la personne de la controversée Irina Bokova. À quoi sert donc l’Unesco ? On peut se demander si sa raison d’être ne se résume pas à organiser des soirées mondaines dans un décor de film hitchcockien où des James Bond de seconde zone savourent la joie de porter des nœuds papillon en se gavant de Ferreros Rocher.

Qu’y a-t-il de plus exaspérant que de voir l’Unesco affairée à distribuer des labels d’authenticité à travers ce qu’elle nomme le « patrimoine immatériel ». Le dolma serait azéri, le lavach arménien. C’est idéal pour engendrer des chamailleries puériles autour de cette pitoyable Eurovision de la cuisine. Ces plats sont communs à différents peuples. Tant mieux. Célébrons ce qui les unit au lieu d’encourager les divisions et les rancœurs.

Le Mont-Saint-Michel figure en bonne place dans le patrimoine mondial de l’Unesco. C’est très bien pour lui. Il peut s’en vanter dans les brochures des tour-opérateurs. Ceci dit, personne ne songe à le démonter et utiliser ses pierres comme matériau de construction des pavillons d’Ille-et-Vilaine. Qu’en est-il du monastère de Sourp Garabed de Mouch, du Catholicossat de Sis, des ruines d’Ani et des milliers d’autres profanations ? On va me rétorquer que l’Unesco est prisonnière de sa logique d’organisation interétatique. Elle ne peut intervenir qu’à la demande des États membres et non contre eux. Le ver était dans le fruit dès l’origine puisqu’une Turquie toujours négationniste en est un des membres fondateurs.

Si l’Unesco n’est pas capable de sanctionner un État coupable de génocide culturel, mais seulement de décerner des labels d’authenticité aux feuilles de vigne farcies, alors elle ne sert à rien. À moins que sa fonction réelle, en plus des brochures touristiques, ne soit de procurer des certificats de respectabilité. J’ai revu récemment ce film américain où Al Capone, en smoking blanc, se pavanait à un gala de charité. Ce film serait terriblement déprimant si on ne se doutait pas, qu’à un moment ou un autre, Eliot Ness allait pointer le bout de son nez.

Gorune Aprikian