Artsakh : L’Azerbaïdjan n’est pas prêt à établir une paix durable dans la région

Une session d’urgence de l’Assemblée nationale d’Artsakh (Haut-Karabakh) a adopté à l’unanimité le 10 mars une déclaration appelant les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, l’ONU et d’autres organisations internationales à prendre des mesures rapides pour protéger la population d’Artsakh des actions terroristes de l’Azerbaïdjan.

La déclaration se lit comme suit : "Ces derniers jours, la tension dans les régions frontalières de l’Artsakh a pris une nouvelle dimension avec les troupes azerbaïdjanaises poursuivant des tirs de mortiers sur les villages arméniens de Khramort, Nakhichanik et Parukh de la région d’Askeran et Khnushinak, Karmir Shuka et Taghavard de la région de Martuni.

De telles actions provocatrices des dirigeants militaires et politiques de l’Azerbaïdjan visent à intimider le peuple d’Artsakh et à le maintenir constamment en alerte, ainsi qu’à saper la mission et l’autorité des forces russes de maintien de la paix.

L’Assemblée nationale de la République d’Artsakh condamne fermement les actions agressives et terroristes de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, le bombardement des colonies, la pression psychologique et informationnelle sur la population civile, l’obstruction des travaux de réparation du seul gazoduc alimentant l’Artsakh en gaz naturel .

Ainsi, Bakou officiel poursuit sa politique anti-arménienne, sapant la paix et la stabilité fragiles dans la région, ce qui prouve une fois de plus que l’Azerbaïdjan n’est pas prêt à établir une paix durable dans la région.

Le parlement d’Artsakh appelle les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, l’ONU et ses structures compétentes à donner une évaluation adéquate du comportement de l’Azerbaïdjan, à faire des efforts pour arrêter ces empiètements criminels.

La situation actuelle montre une fois de plus que la reconnaissance du droit du peuple d’Artsakh à une vie sûre, à un État indépendant est la seule décision correcte, incontestée et civilisée.

Les 9 et 10 mars, les forces armées azerbaïdjanaises ont pris pour cible la population civile des villages de Khnushinak et Karmir Shuka de la région de Martuni et du village de Khramort de la région d’Askeran, en utilisant des armes à feu de gros calibre, ce qui a fait un civil blessé.

Dans la nuit du 8 mars, l’unique gazoduc menant à la République d’Artsakh a été endommagé, privant tout le territoire du pays d’approvisionnement en gaz. La section endommagée se trouve dans la zone sous le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises. À ce jour, la partie azerbaïdjanaise entrave la réparation du gazoduc, ce qui fait que toute la population d’Artsakh est confrontée à une série de problèmes humanitaires, particulièrement graves en raison des conditions météorologiques froides.

Au cours de la semaine écoulée, l’adversaire, par des annonces par haut-parleur, n’a cessé d’exhorter la paisible population de Khramort à quitter le village, menaçant les habitants de vengeance physique.