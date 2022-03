L’Azerbaïdjan entrave les travaux de réparation du gazoduc alimentant l’Artsakh

Le gazoduc reliant l’Arménie à l’Artsakh a été endommagé hier soir. L’incident s’est produit près d’une position azérie. Actuellement, la partie azérie empêche le début des travaux de réparation par les Arméniens. L’information est communiquée par le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures d’Artsakh.

Aujourd’hui des négociations devraient être engagées avec la médiation de la mission russe de maintien de la paix en Artsakh afin de débuter les travaux de réparation dès aujourd’hui. Le ministère de l’Administration territoriale et des infrastructures de l’Artsakh communiquera sur l’avancée des négociations et des travaux dans la journée.

Krikor Amirzayan