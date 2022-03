Bakou s’en prend verbalement aux forces d’interposition russes

L’Azerbaidjan fait monter la pression contre la Russie. Dans un long article publié le 8 mars sur le site pro-Aliev, Trend, Bakou explique que « la mission de maintien de la paix de la Russie dans la partie de la région azerbaïdjanaise du Karabakh peuplée d’Arméniens est l’occasion que la partie russe aurait dû saisir pour renforcer sa position dans la région et se montrer comme un véritable ami et allié de l’Azerbaïdjan. »

Mais, s’emporte Trend, « l’activité, plus précisément l’inactivité des forces de maintien de la paix est devenue un facteur plutôt irritant dans l’attitude de la société azerbaïdjanaise envers la Russie. Un an et demi s’est écoulé depuis la deuxième guerre du Karabagh, et des bandes armées arméniennes continuent à errer dans la zone de responsabilité des casques bleus, des »élections« et des »exercices" sont organisés, et ces bandes continuent à tirer sur les Azerbaïdjanais, et tout cela se passe dans le silence et peut-être même dans la dissimulation par les casques bleus.

Le ministère russe de la Défense a commis plus d’une fois des provocations, notamment en déformant étrangement les cartes du « maintien de la paix », en ne mentionnant pas les actions criminelles des séparatistes arméniens dans les bulletins quotidiens et en colportant des faits tirés de sources arméniennes. Le 7 mars, le ministère russe de la Défense a commis une nouvelle provocation, à laquelle Bakou a répondu durement.

Combien de temps cela peut-il durer ? La partie azerbaïdjanaise a beaucoup de patience, mais elle n’est pas infinie.

Le 7 mars, le ministère russe de la Défense, faisant rapport sur l’aide humanitaire fournie à l’Ukraine (ce qui semble étrange en soi), a mentionné, entre autres, 14 tonnes de fournitures provenant du « Nagorno-Karabakh ». Le ministère de la défense du pays, qui a signé la déclaration sur la coopération entre alliés exprimant un soutien apparent à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, a de nouveau mis en circulation ce toponyme « Nagorno-Karabakh » qui n’existe plus sur le territoire de l’Azerbaïdjan souverain.

Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a réagi très durement, appelant ses collègues russes « à cesser la pratique consistant à désigner les territoires souverains de l’Azerbaïdjan par les noms d’unités administratives-territoriales, qui n’existent pas en Azerbaïdjan. »

Dans cette diatribe anti-russe, l’auteur anonyme s’en prend au responsable du maintien de la paix, Volkov. Et maintenant, à quand les menaces ?