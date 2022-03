Le président chinois Xi Jinping a félicité Vahagn Khatchatouryan pour son élection à la présidence de l’Arménie

Le président chinois Xi Jinping a félicité Vahagn Khatchatourian pour son élection à la présidence de la République d’Arménie selon l’agence de presse chinoise « Xinhua ».

Dans son message de félicitations, le président chinois a noté que le partenariat entre la Chine et l’Arménie est basé sur une amitié traditionnelle.

« Depuis l’établissement des relations diplomatiques, le développement des relations bilatérales entre les deux pays a pris un élan considérable et la coopération dans divers domaines a fait des progrès significatifs » a déclaré le président chinois Xi Jinping.

Il a également déclaré qu’il attachait une grande importance au développement des relations de la Chine avec l’Arménie et qu’il était prêt à travailler avec Vagahn Khatchatouryan pour promouvoir le développement sain et durable des relations bilatérales, au profit des deux pays et de leur peuple.

L’Assemblée nationale d’Arménie a élu Vahagn KhatchatourYan président de la République d’Arménie le 3 mars. Le président de la République entrera en fonction lors de la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale, qui se tiendra le 13 mars. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan