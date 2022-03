1 président en treillis restant avec son peuple pour défendre son pays.Des dizaines de milliers de femmes et d'enfants fuyant les combats.Des milliers de morts.

C'était non l'#Ukraine mais... l'#Artsakh #HautKarabakh en 2020.On était peu de journalistes et le monde s'en foutait.

