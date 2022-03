Des mercenaires pro-turcs sans doute arrivés en Ukraine

Selon Avia.pro qui reprend l’agence de presse syrienne SANA très pro-russe, 450 militants pro-turcs ont été déployés en Ukraine.

Environ 450 militants du Moyen-Orient qui ont pris part aux hostilités en Syrie ont été transférés en Ukraine. À l’heure actuelle, on sait que le transfert de militants a été effectué via la Turquie, rapporte SANA.

« Des centaines de terroristes de groupes basés dans le nord de la Syrie ont été transférés en Ukraine via la Turquie pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes. Selon des sources, environ 450 militants de pays arabes et autres sont arrivés des provinces d’Idlib et (...)