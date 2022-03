Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivé en France pour une visite de travail

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivé à Paris pour une visite de travail a informé le Département de l’information et des relations publiques du Cabinet du Premier ministre de la République d’Arménie.



La délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre arménien est composée du ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, du ministre de la Santé Anahit Avanesyan, du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Gnel Sanosyan, des vice-ministres de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Arayik Khzmalyan et Arthur Martirosyan.

Au cours de la visite, le Premier ministre rencontrera le président français Emmanuel Macron à l’Elysée. Par la suite, les dirigeants des deux pays participeront à une conférence intitulée « Aspirations : Arménie-France » à Paris.

Au cours de l’événement, les membres des gouvernements arménien et français discuteront des questions liées au développement et à l’expansion de la coopération dans divers domaines. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président français Emmanuel Macron prendront la parole lors de la conférence de presse. Armenpress.