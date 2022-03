Des milliers de jeunes Russes affluent en Arménie

Des milliers de Russes, dont beaucoup sont des professionnels de la technologie, ont émigré en Arménie depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine et le durcissement des sanctions occidentales contre Moscou.

L’afflux sans précédent est particulièrement visible dans le centre d’Erevan où l’on peut désormais voir principalement de jeunes Russes non seulement marcher dans les rues et dîner dans des restaurants, mais aussi faire la queue dans les banques locales ou devant les distributeurs automatiques de billets.

Pratiquement tous les migrants interrogés au hasard par le service arménien de RFE/RL étaient des spécialistes des technologies de l’information ou des finances. La plupart d’entre eux ont donné des raisons économiques à leur décision de quitter la Russie. Certains ont déclaré avoir décidé de partir pour protester contre l’assaut militaire russe ordonné par le président Vladimir Poutine.

« Je suis venu ici pour éviter des problèmes avec le travail et pour m’assurer d’être dans un état d’esprit calme », a déclaré Ilya Kornienko, un Ukrainien de souche de Moscou arrivé à Erevan lundi matin.

« Bien sûr, je suis contrarié », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur le conflit en Ukraine. « C’est triste. J’ai des parents des deux côtés ».

Kornienko, qui séjourne actuellement dans un hôtel local, sera rejoint par sa petite amie plus tard ce mois-ci. Il cherche déjà un appartement.

Andranik Harutiunyan, un agent immobilier, a estimé que les loyers des appartements à Erevan ont augmenté de 20 à 30 % au cours de la semaine dernière. « La demande [de logements] est très forte », a-t-il déclaré.

Alors que 33 pays, dont les 27 États membres de l’Union européenne, ont fermé leur espace aérien aux transporteurs russes à la fin du mois dernier, l’Arménie est devenue l’une des rares destinations encore accessibles aux Russes désireux de voyager à l’étranger. L’État du Caucase du Sud est le principal allié régional de la Russie et la majorité de ses citoyens parlent russe.

Rien que lundi, il y avait plus de deux douzaines de vols commerciaux vers Erevan depuis Moscou et d’autres villes russes.

« Mon choix s’est porté entre l’Arménie et la Géorgie, car c’étaient les destinations les plus faciles à atteindre car certains aéroports avaient déjà été fermés », a expliqué Alexei, un autre Moscovite. « Logistiquement, le moyen le plus simple pour moi était de me rendre à Erevan. »

Dmitry Kuzmin, un habitant de Rostov-on-Don, une ville du sud de la Russie proche de la frontière ukrainienne, est arrivé en Arménie avec sa femme et ses enfants.

« L’une des raisons de venir ici est cette situation troublée », a-t-il déclaré. « Mais nous voulions depuis longtemps visiter Erevan. »

Les sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne comprennent des mesures visant à restreindre l’accès de la Russie à la haute technologie et à compliquer les transactions financières des entreprises russes à l’étranger.

« J’ai entendu dire que de nombreuses entreprises déménageraient à l’étranger dans un avenir proche, car faire des affaires en Russie dans des domaines liés à l’importation, à l’exportation, aux finances n’est plus possible », a déclaré un autre Russe arrivant, qui a choisi de ne pas divulguer son identité.

Le ministre arménien de l’Economie, Vahan Kerobyan, a affirmé le 1er mars que les entreprises technologiques russes déplaçaient déjà leurs opérations en Arménie pour échapper aux sanctions occidentales. Mais il n’a pas divulgué leurs noms ni donné d’autres détails.

Le gouvernement arménien semble saluer l’arrivée d’ingénieurs en informatique et d’autres travailleurs qualifiés de Russie. Le ministère de l’Economie a mis en place la semaine dernière un groupe de travail chargé de les aider à s’installer dans le pays.

Le gouvernement n’a pas encore déterminé le nombre total de Russes qui sont entrés en Arménie depuis que Moscou a lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine le 24 février.

« Nous pourrons parler de chiffres dans environ une semaine lorsque les choses se calmeront, mais à partir de maintenant, nous pouvons dire que certains professionnels de Russie ont déjà obtenu des emplois en Arménie », a déclaré Hayk Chobanyan, directeur exécutif de l’Union arménienne des Entreprises technologiques avancées.

L’Arménie possède une industrie informatique dynamique qui s’est développée rapidement pendant près de deux décennies. Selon les estimations d’experts, il y avait au moins 2 000 postes vacants dans le secteur avant la pandémie de coronavirus.

Tous les ressortissants russes qui arrivent ne prévoient pas de rester en Arménie. Comme l’a dit l’un d’eux : « Je vais probablement rester ici quelques mois. Après cela, je trouverai un emploi en Europe."