Par Appo Jabarian

USArmenian Life Magazine

Au moment de mettre sous presse cette semaine, la crise ukrainienne est entrée dans sa deuxième semaine et ne montre aucun signe d’apaisement. Personne ne sait avec certitude comment la crise se terminera. Mais cela finira-t-il bientôt ? Qu’elle soit réduite ou prolongée, elle aura certainement un impact sur les bassins de la mer Noire et de la mer Caspienne.

Sera-t-il exploité par Bakou pour perpétrer le deuxième et dernier génocide des Arméniens dans l’Arménie/Artsakh du Caucase du Sud ?

À l’automne 2020, l’Azerbaïdjan a utilisé la pandémie mondiale de Covid-19 et les élections présidentielles américaines de 2020 comme couverture pour organiser une agression terroriste massive contre les Arméniens de la République d’Artsakh.

Au printemps 2022, l’Azerbaïdjan utilisera-t-il la crise ukrainienne comme couverture pour attaquer à nouveau les Arméniens en Artsakh/Arménie ?

Lors de l’agression anti-arménienne de 44 jours de l’automne 2020 en République d’Artsakh (Haut-Karabakh) par l’Azerbaïdjan, la communauté internationale est restée la plupart du temps silencieuse et a détourné le regard. Au cours de cette agression, pour la première fois dans l’histoire du Caucase du Sud, l’Azerbaïdjan a utilisé des milliers de terroristes de l’EI de Syrie et du Pakistan.

Afin d’aider la République d’Arménie à formuler une politique étrangère et de défense efficace et bénéfique, USA Armenian Life Magazine et armenianlife.com souhaitent inviter leurs lecteurs de la communauté arménienne mondiale à présenter une réponse à chacune des trois questions ci-dessous.

Question 1 : Les Arméniens du monde et les amis de l’Arménie/de l’Artsakh devraient-ils tirer la sonnette d’alarme sur une éventuelle deuxième invasion terroriste et génocidaire azerbaïdjanaise contre l’Artsakh/l’Arménie ?

Question 2 : L’Azerbaïdjan peut-il utiliser la crise ukrainienne comme couverture pour attaquer à nouveau les Arméniens en Artsakh/Arménie ?

Question 3 : Si oui, comment cette invasion se manifesterait-elle et que devraient faire les Arméniens du monde et la communauté internationale à ce sujet ?

En attente de vos réponses ponctuelles : [email protected]