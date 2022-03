Entre deux terres solidaires

Créée immédiatement à la suite du séisme de 1988 et présente sans discontinuer depuis, SPFA, pionnière de l’enseignement du français et de la francophonie en Arménie en est devenue l’un des piliers a travers les nombreux projets qu’elle défend. Reconnaissant en elle l’un des ponts solides tendus entre la France et l’Arménie, le Président de la République française, Emanuel Macron, a élevé Janik Manissian au rang de chevalier dans l’ordre national du Mérite.

