Hey Djan à la Boule noire

Le 12 mars, à 19h 30, le groupe qui monte se produira pour un concert mémorable à la Boule noire à Paris.

Fondé par Adrien Soleiman (multi-instrumentiste, chanteur, producteur et auteur/compositeur) tombé sous le charme de la musique et de la culture arménienne grâce à sa femme, Hey Djan signifie Salut mon cher/ma chère et s’utilise pour interpeller affectueusement les gens qu’on aime ! La musique de Hey Djan fait le lien entre chansons classiques et pop, revisitées et réorchestrées. La richesse du répertoire arménien offre un terrain de jeu sans frontière et sans limite en termes de création. Hey Djan propose un voyage spatio-temporel où d’anciennes chansons arméniennes fusionnent sans complexe avec des sonorités contemporaines.

La Boule noire

120 BOULEVARD DE ROCHECHOUART - 75018 PARIS

https://web.digitick.com/hey-djan-c...

Pour ceux qui ne pourront être présents, un petit live à la chambre noire de radio Nova, le 9 Mars et à 22h dans Côté Club sur France Inter avec Philippe Katerine

https://www.nova.fr/podcasts/chambr...

La vidéo sera mise en ligne le 11 Mars.

Et pour ceux qui veulent découvrir Hey Djan

https://youtube.com/channel/UCn4nZc...