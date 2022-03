La Haute Cour est invitée à limiter les actions disciplinaires contre les juges

Les élus de l’opposition ont demandé à la Cour constitutionnelle arménienne d’interdire au gouvernement d’engager des procédures disciplinaires contre les juges accusés de mauvaise conduite ou d’autres abus.

La Cour a fixé la première audience de cet appel au mois de juin.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), un organe de l’État qui supervise tous les tribunaux arméniens, peut limoger des juges après les avoir soumis à plusieurs reprises à des mesures disciplinaires.

Un projet de loi controversé, adopté l’année dernière, habilite le ministère de la Justice à exiger officiellement de telles mesures. Le nombre de procédures engagées par le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre de juges a fortement augmenté depuis lors, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à l’indépendance de la justice dans le pays.

Les membres de l’opposition au Parlement arménien affirment que le projet de loi est inconstitutionnel car il permet au gouvernement et aux forces de l’ordre d’interférer dans le travail du pouvoir judiciaire. Ils souhaitent que la Cour constitutionnelle le déclare nul et non avenu.

Aram Vartevanian, un député représentant le bloc d’opposition Hayastan, a insisté mardi 8 mars sur le fait que le principal objectif de la nouvelle prérogative accordée au ministère de la Justice est de faire pression sur les juges ou de les punir lorsqu’ils refusent de prendre des décisions à caractère politique voulues par les autorités.

Dans un rapport publié en septembre, un organe de lutte contre la corruption du Conseil de l’Europe a également exprimé son inquiétude à l’égard du projet de loi et a exhorté les autorités arméniennes à le réviser sérieusement. La ministre de la Justice, Karen Andreasian, a rejeté ces préoccupations, affirmant que les procédures disciplinaires demandées par les autorités n’ont pas pour but de faire pression sur les tribunaux.

Dans une déclaration commune publiée en janvier, une douzaine de juges, dont des membres de la Cour d’appel, ont accusé Karen Andreasian d’abuser de cette autorité pour tenter d’intimider des juges connus pour leur indépendance.

Andreasian s’est attaqué à eux lors d’une récente interview avec le service arménien de RFE/RL. Il a laissé entendre qu’ils devaient faire partie des nombreux juges qui, selon lui, devraient être évincés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le ministre a maintenu ses allégations précédentes selon lesquelles au moins 40 juges sont « corrompus ». Mais il ne les a pas nommés et n’a fourni aucune preuve de ces allégations.

Jusqu’à présent, les révocations de juges devaient être soutenues par au moins sept des dix membres du Conseil supérieur de la magistrature. En vertu d’un projet de loi adopté le mois dernier par le Parlement contrôlé par le gouvernement, cinq membres suffiront pour prendre de telles décisions.

L’actuel chef par intérim de l’organisme de surveillance judiciaire, Gagik Jahangirian, est un ancien procureur controversé, considéré comme loyal au Premier ministre Nikol Pachinian.

Ces derniers mois, des groupes d’opposition arméniens, des avocats et certains juges ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement de chercher à accroître l’influence du gouvernement sur les tribunaux sous couvert de réformes judiciaires. Pachinian et ses alliés politiques nient ces accusations.

