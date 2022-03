Forum économique organisé par le ministère des Affaires étrangères Rendez-vous mercredi 9 mars 2022 à partir de 14h

Avec la Feuille de route économique qu’elles ont signée le 9 décembre, la France et l’Arménie se sont donné un cap, qu’elles entendent traduire rapidement en actions.

Forts d’une dynamique impulsée dans le même temps par des collectivités territoriales, des ONG, des entreprises et une société civile franco-arménienne engagées, la France et l’Arménie conviennent de l’intérêt d’impliquer très directement tous ces acteurs dans la réalisation dans leurs ambitions.

Sous le haut patronage du président de la République et à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et l’Arménie, l’événement Ambitions France – Arménie se tient le 9 mars 2022 à Paris avec l’ensemble de ces acteurs, pour discuter de projets de coopération au bénéfice de l’Arménie. Ces échanges, auxquels des représentants du gouvernement de la République d’Arménie s’associent, sont organisés autour de quatre débats simultanés à partir de 14 heures (heure de Paris). Ils seront formellement conclus à 17 heures par une intervention.

Débats et modérateurs

Économie, développement durable, nouvelles technologies, tourisme

Marie Lou et Pegor PAPAZIAN, co-fondateurs et co-présidents des écoles Tumo

Bernard DE WIT, directeur général délégué d’AMUNDI

Bertrand WALCKENAER, directeur général adjoint de l’Agence Française de Développement

En présence de Gnel SANOSSIAN, ministre arménien de l’administration territoriale et des infrastructures, et de Mané ADAMIAN, conseillère au cabinet du vice-Premier ministre arménien en charge des questions économiques

Éducation, jeunesse et sport

Youri DJORKAEFF, directeur général de la Fondation FIFA

Kristina AZNAVOUR, présidente de la Fondation Aznavour

Manuel JOBERT, vice-président de l’Université Jean Moulin Lyon III

En présence d’Artur MARTIROSSIAN, vice-ministre arménien de l’éducation

Culture et patrimoine

Charles PERSONNAZ, directeur de l’Institut national du patrimoine

Serge AVEDIKIAN, comédien, réalisateur et metteur en scène

Vincent BLANCHARD, directeur adjoint du département des antiquités orientales du Musée du Louvre

En présence d’Ara KHSMALIAN, vice-ministre arménien de la culture

Santé et action sociale

Martin HIRSCH, directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris

Patrick DÉNIEL, secrétaire général des Hospices Civils de Lyon

Arsène MEKINIAN, président de Santé Arménie

En présence d’Anahit AVANESSIAN, ministre arménienne de la santé

