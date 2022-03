Après la banderole « Qarabag/Artsakh is Armenia » déployée par les supporters de la jeunesse arménienne au stade Vélodrome lors du match Olympique de Marseille-Qarabag (3-0) en seizième de finale aller de l’Europa Conference League, le club azéri au nom usurpateur de Qarabagh (territoire arménien depuis la nuit des temps) avait aussitôt après le match porté plainte auprès de l’UEFA. L’Azerbaïdjan étant à travers sa société pétrolière Socar, l’un des grands financeurs de la communication auprès de l’UEFA, on pouvait craindre le pire de la part de l’UEFA complètement aux ordres de Bakou…

La lourde sanction n’a pas tardé !

Visé par une enquête de la Commission de discipline de l’instance européenne, l’Olympique de Marseille a été sanctionné d’une très lourde amende de plus de 40 000 euros dont 20 000 euros pour la banderole jugée « politique » et 20 000 autres pour "encombrement de zones de circulation du public et utilisation d’engins pyrotechniques.

L’OM a dû immédiatement s’acquitter d’une somme de 18 000 euros pour ce que l’UEFA a considéré -sous pression de l’Azerbaïdjan- un « message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante » alors que les Arméniens affirmaient l’identité arménienne de cette terre de l’Artsakh (Qarabag) dont une large partie est occupée aujourd’hui par l’Azerbaïdjan après son agression de l’Artsakh. Ainsi l’UEFA s’est rangée une nouvelle fois du côté des usurpateurs -du nom même de Qarabag- en soutenant la politique agressive et raciste de Bakou. L’UEFA sous prétexte de faire justice…fait une nouvelle injustice à la dignité des Arméniens de l’Artsakh et du monde.

Krikor Amirzayan