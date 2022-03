Les noms des représentants et des membres du Bureau mondial de la FRA Dachnaktsoutioun sont connus

La 34e Assemblée générale de la Fédération révolutionnaire arménienne-Dachnaktsoutioun en Arménie a terminé ses travaux. Un responsable du bureau des relations publiques de la FRA Dachnaktsoutioun a déclaré à l’agence de presse Armenpress qu’au cours de la réunion, la direction politique et la stratégie de la FRA Dachnaktsoutioun pour les quatre prochaines années ont été clarifiées, des décisions ont été prises sur la cause arménienne, le travail dans les directions étrangères et nationales, la propagande et la politique économique. La réunion a examiné et évalué l’activité triennale du Bureau de la FRA, ses problèmes internes et les solutions à mettre en place.

Après avoir épuisé son ordre du jour, l’Assemblée générale a élu la plus haute instance du parti, le Bureau mondial. Lors de sa première séance, le Bureau de la FRA a élu Hakob Ter-Khachaturyan représentant du Bureau de la FRA. Les membres du bureau nouvellement élu de la FRA sont Vigen Baghoumyan (Iran), David Ishkhanyan (Artsakh), Arsen Hambardzoumyan (Arménie), Kiro Manoyan (Arménie), Mkrtich Mkrtichian (Liban), Khazhak Mkrtichyan (États-Unis), Armen Rustamyan (Arménie), Hovsep Ter-Gevorgian (Europe), Raffi Tonapetian (Canada), Mourad Papazian (Europe). Source Armenpress.

Krikor Amirzayan