A lire impérativement, ce rapport (en anglais) de 96 pages qui décrit en détail l'ampleur de la xénophobie et du racisme anti-#armeniens aujourd'hui en Azerbaïdjan, notamment pendant et après la guerre en #Artsakh #HautKarabakh. Sidérant et effrayant. https://t.co/ng9DfTGpPm pic.twitter.com/zNHfDfGiBM

— J-Christophe Buisson (@jchribuisson) March 7, 2022