Arménie, Azerbaïdjan et Turquie : Pris entre la Russie et l’Occident, par Harut Sassounian

Alors que la guerre en Ukraine continue de causer davantage de dévastations et de pertes de vies humaines, les pays du monde entier, notamment l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie, ont dû faire des choix difficiles dans leurs politiques, leurs déclarations publiques et leurs votes au sein des organisations internationales. Malgré les inquiétudes suscitées par les positions incohérentes de la Turquie, il est clair que ni la Russie ni l’Occident ne sont disposés à pousser la Turquie dans le camp adverse. Le conseiller principal du président Erdogan, Ibrahim Kalin, a déclaré pompeusement à CNN que les pays occidentaux ont exhorté la Turquie à maintenir ses liens avec la Russie, ce qui est hautement improbable. Erdogan aurait déclaré : « nous ne pouvons ni abandonner l’Ukraine ni la Russie ». Cela est décrit comme une « ambiguïté stratégique ».

Voici mon analyse des répercussions de cette guerre sur l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie. Seront-ils capables de maintenir leurs positions ambiguës ou vont-ils trébucher et perdre leur équilibre délicat ?

Commençons par les votes que ces trois pays ont émis sur le conflit. Le premier vote a eu lieu le 25 février au Conseil européen dont l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie sont membres. Sur les 47 membres, seules la Russie et l’Arménie ont voté contre la motion visant à suspendre l’adhésion de la Russie à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et au Comité des ministres. Quarante-deux pays ont voté en faveur de la motion. L’Azerbaïdjan n’a pas voté. La Turquie s’est abstenue.

Le vote suivant a eu lieu le 28 février au Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur l’opportunité d’inscrire la situation en Ukraine à l’ordre du jour du Conseil. Sur les 47 membres du Conseil, 29 ont voté en faveur et 13 se sont abstenus (dont l’Arménie). La Russie n’a probablement pas apprécié le vote de l’Arménie. En revanche, le chargé d’affaires de l’Ukraine en Arménie, Denis Avtonomov, a exprimé la satisfaction de son gouvernement quant au vote de l’Arménie. Plus important encore, le 4 mars, le Conseil des droits de l’homme a voté la création d’une commission chargée d’enquêter sur les violations commises par la Russie en Ukraine. Trente-deux pays ont voté pour et 13 se sont abstenus (dont l’Arménie). L’Azerbaïdjan et la Turquie ne sont pas membres du Conseil des Nations unies.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 2 mars une résolution appelant les forces russes à se retirer d’Ukraine. 141 États membres ont voté en faveur de la résolution et 35 se sont abstenus (dont l’Arménie). La Turquie a voté en faveur de la résolution. L’Azerbaïdjan n’a pas voté.

Au-delà des votes, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a la difficile tâche d’équilibrer l’alliance militaire, politique et militaire de son pays avec la Russie tout en essayant de maintenir des relations positives avec l’Occident. Le 2 mars, M. Pashinyan a fait ses premières remarques prudentes concernant le conflit : « Nous sommes profondément attristés par le déroulement des événements qui, de toute évidence, auront des répercussions mondiales. Nous espérons que les pourparlers russo-ukrainiens prévus auront lieu et deviendront fructueux, et que la diplomatie pourra faire taire les canons. »

L’Azerbaïdjan a également un pied dans les deux camps. Le 26 février, le président ukrainien Volodomyr Zelensky a tweeté à deux reprises pour féliciter l’Azerbaïdjan d’avoir fourni 5 millions de dollars de médicaments et ordonné aux stations-service azerbaïdjanaises en Ukraine de fournir gratuitement du carburant aux véhicules d’urgence, quelques jours seulement après que l’Azerbaïdjan et la Russie eurent signé un traité d’alliance. Cependant, l’Azerbaïdjan n’a pas imposé de sanctions à la Russie, tout comme la Turquie et l’Arménie. Étant donné que l’Ukraine avait soutenu l’Azerbaïdjan politiquement et militairement avant la guerre de 2020 contre l’Artsakh et le fait que 2 000 casques bleus russes assurent la sécurité des Arméniens de l’Artsakh, le gouvernement de l’Artsakh a annoncé sa reconnaissance de l’« indépendance » des régions de Donetsk et de Lougansk contrôlées par la Russie en Ukraine.

La Turquie est le seul membre de l’OTAN à avoir refusé d’imposer des sanctions à la Russie et à avoir gardé son espace aérien ouvert aux avions russes, afin de ne pas perdre les investissements russes, les importations de gaz et les importants revenus des touristes. De manière surprenante, Erdogan a approuvé le 1er mars un accord de promotion des investissements avec le Belarus, qui est sanctionné par l’Occident pour s’être joint à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. D’autre part, la Turquie a bloqué le passage de certains navires de guerre russes par les détroits turcs vers la mer Noire, comme le stipule la convention de Montreux de 1936. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé son appréciation de la décision turque. Néanmoins, les relations entre la Turquie et les États-Unis restent glaciales.

Après que cinq de sa douzaine de drones turcs ont été abattus par la Russie, l’Ukraine prévoit d’acheter d’autres drones à la Turquie, qui ont ciblé des convois armés russes. D’autre part, la Turquie a acheté des missiles anti-aériens russes S-400, ce qui a amené les États-Unis à sanctionner la Turquie, membre de l’OTAN, et à bloquer son acquisition des bombardiers furtifs américains F-35.

Le 1er mars, le New York Times a publié un article de Carlotta Gall intitulé « L’invasion de l’Ukraine augmente les frictions entre Erdogan et Poutine ». Elle rapporte que quelques heures avant le début de la guerre, deux avions turcs ont atterri en Ukraine pour évacuer le personnel diplomatique et d’autres citoyens turcs de Kiev. Cependant, les avions et les personnes évacuées sont restés bloqués, ce qui a valu au président Erdogan d’être critiqué dans son pays pour avoir mal interprété le danger imminent et ne pas avoir agi plus rapidement. Erdogan avait invité les présidents Poutine et Zelensky en Turquie pour servir de médiateurs dans ce conflit. Poutine a poliment décliné l’invitation. Erdogan a fermé plusieurs médias occidentaux, réduisant au silence leurs critiques à l’égard de la Russie.

Malgré la position de la Turquie dans le conflit, « trois usines et quatre entrepôts turcs en Ukraine ont été détruits par la Russie pendant la guerre. Ces usines fabriquaient des munitions et des petites bombes », rapporte le journal arabe Rai Al-Youm, basé à Londres. En outre, « une grande usine spécialisée dans la construction des structures des drones Bayraktar a été détruite. » Les usines ukrainiennes fournissent des moteurs et d’autres pièces critiques pour les drones turcs. Le journal a cité un conseiller principal d’Erdogan dont l’identité n’a pas été révélée, déclarant que les pertes turques en Ukraine se chiffrent en centaines de millions de dollars et pourraient éventuellement atteindre des milliards de dollars.

Pendant ce temps, le gendre d’Erdogan, le fabricant de drones Selcuk Bayraktar, a tweeté : « Je condamne dans les termes les plus forts l’invasion illégale menée par la Russie au mépris de la souveraineté d’une nation indépendante. » Il a dit soutenir « l’Ukraine et la Crimée, la patrie de nos frères turcs qui résistent à l’occupation. » Dans un second tweet, Bayraktar a regretté « la destruction et la souffrance causées par la guerre. » Les citoyens turcs ont souligné l’hypocrisie d’un « marchand de mort » dont les drones ont causé tant de destruction dans le monde. Il place manifestement ses intérêts commerciaux avant les vies humaines.

La guerre Russie-Ukraine a perturbé les normes de l’ordre international, obligeant de nombreux pays, dont l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie, à équilibrer délicatement leurs intérêts des deux côtés.