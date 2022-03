Le marché arménien de la vente au détail de produits pharmaceutiques atteindra 155 millions d’euros en 2021

Le marché de détail des produits pharmaceutiques de l’Arménie en 2021 a augmenté à 155 millions d’euros, selon les conclusions d’une étude menée par la société pharmaceutique internationale STADA.

Selon cette étude, le marché de détail des produits pharmaceutiques en Arménie a été largement tiré par les médicaments en vente libre, les compléments alimentaires, les vitamines, qui ont montré une dynamique de 3,6% par rapport à l’année précédente, tandis que l’augmentation des médicaments sur ordonnance était de 1,3% ".

Armen Hakobyan, le chef du cluster STADA comprenant la Géorgie, l’Arménie et la Moldavie, a déclaré au 13e Forum pharmaceutique eurasien annuel que le marché des médicaments en vente libre en Arménie a augmenté tout au long de 2021, tant en termes monétaires qu’en termes de nombre d’emballages vendus, pour atteindre 57 millions d’euros. Rien qu’au cours du dernier mois, il a augmenté d’un pourcentage record de 46,8 %, a-t-il précisé.

En 2021, STADA s’est classée première dans le classement des entreprises de médicaments en vente libre en Arménie avec une part de marché de 7,2%, et figurait également dans le top 10 des entreprises pharmaceutiques en termes de ventes au détail. Les importations nettes de la société ont augmenté de 35% l’année dernière en euros, grâce à la rationalisation du portefeuille, aux améliorations de la chaîne d’approvisionnement et au lancement de nouveaux produits.

Les principales marques du portefeuille dans la région sont : Cardiomagnyl, Calcium D3, Vitaprost, Kamistad, Aqualor spray et Levomekol.

M. Hakobyan a également exprimé, au nom de tous les principaux fabricants, son inquiétude quant aux importations de médicaments non enregistrés. Il a souligné que la dynamique actuelle du marché montre le besoin croissant de la population en produits pharmaceutiques, il est donc important, avant tout, d’assurer non seulement leur disponibilité, mais aussi leur qualité.

Malgré les mesures déjà prises par le régulateur, le risque de produits contrefaits reste élevé. En tant que grand fabricant international soucieux de la santé des gens, STADA suit des normes de qualité internationales strictes et propose à ses clients des médicaments qui ont passé toutes les étapes d’enregistrement nécessaires.

Le forum de cette année a réuni plus de 250 régulateurs des pays membres de l’Union économique eurasienne, des fabricants pharmaceutiques internationaux et locaux, des représentants de sociétés de distribution et de chaînes de pharmacies.

Les principaux sujets de discussion ont été l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie pharmaceutique, les problèmes d’enregistrement et d’étiquetage des médicaments selon les règles unifiées de l’UEE.

Avec Arka