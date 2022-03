Message de félicitations du Premier ministre Nikol Pashinyan

Chères femmes,

Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations à l’occasion de la Journée internationale des femme, le 8 mars. C’est ce jour-là que nous nous remplissons d’une chaleur particulière et nous devenons également plus attentifs et attentionnés envers les femmes qui nous entourent.

Grâce à votre engagement, votre sagesse et votre patience, vous gardez et conservez la durabilité de nos familles pendant des siècles, en élevant d’abord des enfants patriotes. Votre dévouement à la famille et à la Patrie contribue à la protection et à la consolidation des traditions nationales.

Par ailleurs, en ce jour la portée de la Fête du 8 mars, lié à la protection des droits des femmes revêt une importance particulière.

Je tiens à souligner que garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie publique est l’une des priorités du Gouvernement de la République d’Arménie.

Nous travaillons constamment à accroître le rôle des femmes dans la vie publique, à protéger leurs droits en matière de travail, à protéger les victimes de violence, et à garantir la participation des femmes dans les institutions publiques, dans les organes d’autonomie locale et dans les processus politiques. Ce n’est pas un hasard si de nombreuses femmes travaillent avec succès aux postes les plus élevés du système de gouvernance de l’État, notamment dans les organes chargés de faire respecter la loi, en protégeant la vie publique, j’espère que leur nombre augmentera de plus en plus.

Chères femmes,

Notre Gouvernement travaillera sur les questions que vous avez soulevées et contribuera constamment à la pleine réalisation de votre potentiel.

Je vous félicite une fois de plus pour cette merveilleuse Fête, je vous souhaite chaleur familiale, prospérité, bonheur, optimisme, réussite professionnelle et nouvelles initiatives.