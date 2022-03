L’Arménie appelle à une évaluation correcte des actions provocatrices de l’Azerbaïdjan

L’Arménie appelle la communauté internationale à évaluer correctement les actions et déclarations provocatrices de l’Azerbaïdjan.

Cette déclaration intervient après que le sergent Hrach Manasaryan, un militaire des forces armées de la République d’Arménie, a été tué et qu’un autre a été blessé à la suite d’une violation flagrante du cessez-le-feu par les forces armées azerbaïdjanaises dans la partie occidentale de la frontière arménienne.

« Bien que le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan ait nié qu’un militaire des forces armées de la RA ait été tué à la suite d’actions de leurs unités, la déclaration officielle sur la réunion du 7 mars au ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan s’inscrit dans la logique de l’agression croissante des unités azerbaïdjanaises », a déclaré le MAE.

« Condamnant le meurtre d’un militaire des forces armées de la RA, nous estimons nécessaire de souligner que de tels incidents et les violations régulières du cessez-le-feu justifient davantage la nécessité d’un retrait miroir des troupes de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le déploiement d’une mission d’observation dans la zone frontalière », poursuit le communiqué.

« Nous considérons également qu’il est nécessaire que les actions et les déclarations provocatrices de l’Azerbaïdjan soient correctement évaluées par la communauté internationale », a déclaré le ministère.