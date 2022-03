La machine de propagande azerbaïdjanaise discrédite les soldats de la paix russes

Ces derniers jours, les sources d’information affiliées à l’armée azerbaïdjanaise ont répandu de fausses rumeurs sur la violation du cessez-le-feu par la partie arménienne dans diverses parties du contact arméno-azerbaïdjanais, déclare le Défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh Gegham Stepanyan.

Selon lui, l’Azerbaïdjan veut ainsi justifier les empiètements criminels sur la population civile, et en même temps, préparer le terrain pour des actions et provocations ultérieures.

Le 6 mars, la partie azerbaïdjanaise a tiré sur la communauté de Khramort, dans la région d’Askeran, avec différents types d’armes à feu. Le 7 mars, vers 17h00, un lance-grenades a été utilisé dans la même zone, les projectiles ont explosé près du cimetière du village. Aucune victime n’est à déplorer parmi les civils.

« Parallèlement aux opérations décrites, la machine de propagande azerbaïdjanaise est engagée dans la diffamation et le discrédit des forces russes de maintien de la paix, en particulier le personnel de commandement, qui assurent la sécurité de la population civile en Artsakh », déclare l’Ombudsman.

Il note que les actions criminelles azerbaïdjanaises contre l’intégrité physique et psychologique de la population de l’Artsakh sont systémiques et dirigées, organisées au su des autorités azerbaïdjanaises et sur leur ordre.

« Tous les cas enregistrés prouvent une fois de plus l’intention directe et indiscutable de la partie azerbaïdjanaise de perturber la vie normale de la population pacifique de la République d’Artsakh et de procéder à un nettoyage ethnique de l’Artsakh », conclut Stepanyan.

Avec la Radio publique d’Arménie