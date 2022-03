Un soldat arménien tué à la frontière azerbaïdjanaise

Un soldat arménien a été tué et un autre blessé lundi dans une violation du cessez-le-feu signalée à la frontière de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré que le sergent Hrach Manasarian est décédé sur le chemin de l’hôpital après que son unité militaire déployée à l’extérieur du village de Yeraskh, à la frontière de l’exclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan, a essuyé des tirs azerbaïdjanais.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense n’a pas immédiatement fait état de combats dans cette zone située à environ 70 kilomètres au sud d’Erevan, qui a été le théâtre de combats meurtriers l’été dernier.

Plus tôt dans la journée, il a accusé les forces arméniennes d’avoir ouvert le feu pendant le week-end sur ses troupes azerbaïdjanaises stationnées à l’est et à l’ouest du Haut-Karabakh. Le ministre de la Défense Zakir Hasanov aurait ordonné à l’armée azerbaïdjanaise de répondre vigoureusement aux « provocations » arméniennes.

Le ministère de la défense d’Erevan a rapidement rejeté cette « désinformation ». Il a notamment démenti les affirmations de Bakou selon lesquelles des soldats arméniens déployés à l’extérieur d’un village frontalier de la province de Gegharkunik ont pris pour cible, dimanche, des positions de l’armée azerbaïdjanaise situées à proximité, dans le district de Kelbajar, à l’ouest du Karabakh.

Le maire du village a également nié tout combat dans la zone. « Nous n’avons entendu aucun coup de feu hier », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas eu d’incident majeur à la frontière arméno-azerbaïdjanaise depuis près de deux mois. La Russie et les puissances occidentales font pression sur Erevan et Bakou pour qu’ils désamorcent les tensions le long de cette longue frontière.

Des violations du cessez-le-feu ont également été signalées ces derniers jours à partir de « la ligne de contact » le long de l’est du Karabakh. Chaque partie a accusé l’autre d’avoir déclenché ces escarmouches qui n’ont apparemment fait aucune victime.

Les forces russes de maintien de la paix seraient intervenues ce week-end pour mettre fin à des échanges de tirs automatiques à l’extérieur des villages de Khramort et de Norshen, dans le Karabakh.

Le maire de Khramort, Zorik Abrahamian, a déclaré que des officiers russes avaient négocié dimanche avec les commandants des postes militaires azerbaïdjanais voisins. « Les choses sont calmes depuis lors », a-t-il déclaré lundi au service arménien de RFE/RL.