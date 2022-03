La Défenseuse des droits de l’homme en Arménie, Kristiné Grigoryan a reçu Thierry Ribo, chef de la délégation du CICR à Erévan

Hier, la Défenseuse des droits de l’homme en Arménie, Kristiné Grigoryan, a reçu Thierry Ribo, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Arménie.

Selon le service de presse du Bureau du Défenseur des droits de l’homme, les questions liées aux droits des militaires et des civils arméniens retenus en captivité en Azerbaïdjan et au processus de retour ont été abordées lors de la rencontre. En particulier, Thierry Ribo a évoqué les activités liées aux prisonniers de guerre et aux civils arméniens détenus en Azerbaïdjan, notamment le travail effectué avant et après la guerre de 2020 sur les personnes disparues.

Le chef de la délégation du CICR a également présenté les programmes mis en œuvre en Artsakh dans le cadre du mandat du CICR après la guerre de 44 jours.

La Défenseuse des droits de l’homme d’Arménie a présenté au chef de la délégation les faits et conclusions de sa visite en Artsakh la semaine dernière. La Médiatrice a noté que les provocations des forces armées azéries visant à perturber la vie normale de la population des villages proches de la ligne de contact ou des positions azerbaïdjanaises sont particulièrement inquiétantes, citant les événements de Khramort et Norshen.

Selon la Défenseuse des droits de l’homme, il s’agit du résultat d’une politique continue et organisée, dirigée depuis un centre. La preuve d’une telle politique est le procès de deux prisonniers de guerre arméniens, Ishkhan Sargsyan et Vladimir Rafaelyan, qui ont été condamnés à 19 et 18 ans de prison, respectivement. La Médiatrice a noté qu’il s’agissait de procès fictifs, ce qui constitue une violation flagrante de la Convention de Genève.

À la fin de la rencontre, les parties se sont félicitées du rôle de la coopération entre la délégation du CICR en Arménie et le Bureau du Défenseur des droits de l’homme d’Arménie dans la protection des droits de l’homme et des droits humanitaires, réaffirmant leur volonté de coopérer. Armenpress.