L’Arménie annonce l’évacuation de son ambassade à Kiev

L’Arménie aura attendu la dernière minute… peut-être ! Ce pays allié de Moscou qui n’avait donné aucune consigne d’évacuation particulière à son personnel diplomatique comme à ses nombreux ressortissants en Ukraine, a annoncé vendredi 4 mars, au 8e jour d’une guerre qui est amenée à se durcir, l’évacuation de son ambassade à Kiev, signe peut-être que l’attaque russe est imminente sur la capitale ukrainienne, dont la plupart des ambassades occidentales avaient évacué depuis plusieurs jours déjà leurs ambassades à Lvov, dans l’Ouest. Le ministère arménien des affaires étrangères a fait savoir que le personnel de l’ambassade était relocalisé dans les villes de Lvov et Ujgorod à l’Ouest, pour des raisons de sécurité, et qu’ils y poursuivraient leur mission au service de la diplomatie et des citoyens arméniens. Il a rappelé que l’ « ambassade de la République d’Arménie en Ukraine était l’une des rares ambassades qui avaient continuer à fonctionner avec tout son personnel et servi ses compatriotes durant toute cette période, et elle continuera à le faire dans ses nouveaux quartiers”, comme ‘l’a souligné son porte-parole Vahan Hunanian, sur sa page Facebook. Hunanian n’a pourtant fait aucun commentaire sur le consulat arménien d’Odessa, le principal port ukrainien sur la Mer Noire qui se prépare en vue d’une attaque de l’armée russe qui l’a jusqu’à présent épargné. Ila une fois encore fourni des numéro d’urgence pour les ressortissants arméniens qui souhaiteraient quitter l’Ukraine ou l’auraient déjà quittée, et auraient besoin d’assistance. On estime le nombre d’Arméniens vivant en Ukraine avant la guerre de 100 000 to 400 000. Nombre d’entre eux seraient détenteurs de passeports arméniens. L’Union européenne les a autorisés à entrer dans les pays de l’UE depuis l’Ukraine sans visa Schengen. De nombreux Arméniens se sont plaints aux journalistes de RFE/RL mercredi de ce qu’ils avaient dû fuir Kiev par leurs propres moyens sans obtenir aucune aide de l’ambassade arménienne, sinon des recommandations. Ils ont déploré l’absence d’infrastructures en vue d’évacuations. Un responsable de l’ambassade arménienne affirmait encore dernièrement que les routes étaient assez sûres pour que les ressortissants arméniens puissent fuir les zones de combats. Mais ces propos ne sont plus d’actualité alors que les combats se durcissent. Et si les corridors ouverts par la Russie le 7 mars aux civils, conduisant tous en Biélorussie ou en Russie, pouvaient tenter certains Arméniens d’Ukraine qui pourraient se sentir plus en sécurité dans ces pays « alliés », il leur sera très difficile de les emprunter : les autorités ukrainiennes comme les Occidentaux, ont dénoncé la proposition russe comme étant pour le moins cynique, et il est peu probable que les combattants nationalistes ukrainiens laissent les civils utiliser ces corridors, quelle que soit leur origine…