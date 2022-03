Deux autres prisonniers de guerre arméniens condamnés à de lourdes peines à Bakou

A l’issue d’un procès relevant d’une parodie de justice dont le régime azerbaïdjanais est coutumier, deux autres prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan ont été condamnés ce week end à de lourdes peine d’emprisonnement, un verdict qui a suscité une fois encore les vives condamnations de Erevan. Un tribunal de Bakou a condamné Ishkhan Sargsian et Vladimir Rafaelian à respectivement 19 et 18 années d’emprisonnement pour une série d’accusations, allant du terrorisme à l’entrée illégale sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Ils figuraients au nombre des six soldats capturés en mai dernier alors qu’ils travaillaient à la fortification d’un poste de l’armée arménienne sur la frontière, contestée, avec l’Azerbaïdjan. L’incident était survenu quelques jours après que les forces azerbaïdjanaises eurent avancé de quelques kilomètres en territoire arménien sur différentes sections le long de la frontière. Bakou avait libéré quatre de ces soldats en juin mais avait maintenu ses accusations sur les soldats Sargsian et Rafaelian. Erevan a rejeté ces charges comme illégales et dénuées de fondements, affirmant que les soldats avaient été faits prisonniers sur le côté arménien de la frontière arméno-azérie, dans la province du Gegharkunik. Un porte-parole du représentant du gouvernement arménien auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué lundi 7 mars aux journalistes du Service arménien de RFE/RL qu’il fallait s’attendre à ce que la partie arménienne renforce ses procédures d’appel adressées au tribunal basé à Strasbourg en lien avec les nouvelles condamnations prononcées contre les soldats. Siranush Sahakian, une avocate représentant les prisonniers de guerre arménien, a indiqué quela CEDH pourrait ordonner leur libération immédiate si elle conclut qu’ils n’ont pas eu droit à un procès équitable. Elle a ajouté que les autorités azerbaïdjanaises fabriquaient de graves accusations contre ces prisonniers comme contre d’autres en vue de “couvrir leurs crimes de guerre” perpétrés durant la guerre du Karabagh de l’automne 2020. Bakou a admis détenir encore 35 prisonniers de guerre arméniens et trois civils. La plupart d’entre eux se sont vus infliger de lourdes peines de prison au terme de procès dénoncés à chaque fois par Erevan comme une parodie de justice. Les autorités arméniennes et les défenseurs des droits de l’homme estiment que le nombre réel de prisonniers arméniens en Azerbaïdjan dépasse les 80. Erevan a régulièrement soulevé cette question, demandant leur libération inconditionnelle, en arguant de ce que leur maintien en détention violait les termes de l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie qui avait mis un terme à six semaines d’une guerre meurtrière le 9 novembre 2020. Bakou, de son côté, soutient que l’accord de cessez-le-feu ne les concerne pas car ils auraient été capturés après la conclusion de cet accord, entré en vigueur en novembre 2020.