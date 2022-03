En Arménie, un nouveau-né qui pesait 540 grammes et avait des problèmes de santé, est sorti de l’hôpital à Erévan

La ministre de la Santé d’Arménie, Anahit Avanesyan était présente au Centre de recherche sur la santé maternelle et infantile d’Erévan lors de la sortie de l’enfant.

La ministre a indiqué qu’en raison de soins postnatals et de soins médicaux appropriés, un bébé né à 540 grammes pèse aujourd’hui 3 kg et 700 grammes sans aucune complication de santé.

Dans le cadre de sa visite, Anahit Avanesyan a inspecté le service de réanimation du centre, visité le service de fécondation in vitro. A. Avanesyan a affirmé que le « Programme d’infertilité » a reçu une grande réponse du public, les bénéficiaires du programme sont les parents des militaires tués dans la guerre de 44 jours. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan