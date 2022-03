Mémoire et musique

Porté par Michaël Vemian et de nombreux bénévoles, le projet Janabarh mobilise toutes les énergies pour cette belle aventure humaine, culturelle et mémorielle. Baptisée « La route de la mémoire », Janabarh est un long périple de 2 500 km parcourus à pieds à travers l’Europe et l’Arménie. Ouverte à tous, cette aventure se veut être une marche pour la paix et la mémoire.

Ce parcours qui empruntera les sentiers de France, d’Italie, de Grèce et d’Arménie, retracera un des chemins d’exodes empruntés par les arméniens rescapés du génocide perpétré par les turcs en 1915.

Le départ de ce périple sera donné le 29 mai prochain à Marseille, terre de France qui avait accueilli ces premiers rescapés.

Cette aventure « sac à dos » sera jalonnée d’étapes dans différentes villes qui permettront à quelques musiciens-marcheurs de présenter les richesses de la musique arménienne lors de concerts organisés dans les grandes villes traversées, avant l’arrivée prévue à Erevan à la mi-septembre.

Toutes les informations sont disponibles sur le site dédié

Vous pouvez également encourager ce beau projet en contribuant à la cagnotte participative ouverte sur le lien ci-dessous.

JANABARH