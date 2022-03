Marche Marseille à Erevan

Janabarh - La route de la mémoire

Soutenez notre marche inédite reliant Marseille à Erevan

Un message de mémoire et de paix

Un soutien à l’Arménie

Une marche collective et inédite, reliant Marseille à Erevan, à travers les sentiers d’Europe et d’Arménie, voilà un rêve devenu réalité.

Le 29 mai 2022, au départ de Marseille, s’élancera une équipe de marcheurs qui sillonnera les plus beaux chemins de l’Europe du sud, pour arriver à la mi-septembre sur la terre d’Arménie. Plus d’un siècle aprés le génocide des Arméniens, ils remonteront les traces de l’exode, pour véhiculer un message universel de devoir de mémoire, et de Paix.

Cette aventure s’accompagnera d’un cheminement :

-Musical et Culturel, ponctué de concerts du Trio Janabarh dans des lieux hautement symboliques (Milan, Rome, Etchmiadzine, Erevan...)

-Mémoriel, les marcheurs endossent le rôle de témoins et passeurs de mémoire des rescapés

-Sportif, aventure ouverte à tous, permettant à tout un chacun, de participer à sa mesure à la marche

À quoi servira la collecte

Votre contribution apportera à Janabarh la possibilité de financer en partie :

-les frais inhérents au voyage (essence, hébergement, restauration...) : 20 000€

-le transport et la logistique relatifs aux 20 concerts du Trio : 8 000€

-la réalisation du reportage photo/vidéo : 5 000 €

-l’aide humanitaire apportée dans les Orphelinats, écoles, associations, rencontrés sur le parcours en Arménie : 15 000 €

Déduction Fiscale possible

Toutes ces symboliques fortes pour, in fine, apporter une aide humanitaire, collectée à Marseille, diffusée dans les orphelinats, écoles et associations d’Arménie

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien !

Cagnotte en ligne :

https://www.kisskissbankbank.com/fr...

Site internet :

www.laroutedelamemoire.janabarh.com/