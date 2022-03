Le métro d’Erévan a 41 ans

Le directeur adjoint de la compagnie publique « Métro d’Erévan, Karen Demirchyan », Gevorg Avetisyan a envoyé un message de félicitations à l’occasion du 41e anniversaire de l’exploitation du métro.

Le message dit ․

"Chers voyageurs,

Je vous félicite cordialement pour le 41e anniversaire du métro d’Erevan après Karen Demirchyan.

Aujourd’hui est l’occasion de réévaluer le rôle et la mission du métro d’Erevan.

En ce jour de fête, en repensant aux 41 dernières années du métro d’Erevan, en nous souvenant avec gratitude des constructeurs et des constructeurs, nous devons exprimer nos mots particuliers de gratitude à toutes les personnes qui font de leur mieux pour le développement et la mise en place du métro aujourd’hui.

Merci pour le temps que vous consacrez de manière désintéressée à votre travail, car vous êtes les bâtisseurs du succès du Métro, ceux qui surmontent les difficultés.

Chers compatriotes,

Au nom du personnel du Métro, je nous félicite personnellement à l’occasion de cette journée mémorable et souhaite que la gentillesse, l’honnêteté et l’optimisme soient nos compagnons de tous les instants. » Source Radio publique d’Arménie.