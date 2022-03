L’ensemble Araxe-Sassoun remonte sur les planches

Après deux ans d’absence, l’ensemble Araxe-Sassoun de la Jeunesse Arménienne de France (JAF) remonte sur scène au Théâtre du Cadran, à Ensuès-la-Redonne les 19 et 20 mars prochains.

Cette représentation de danse et de musique arméniennes est coproduite par l’Union des Arméniens de la Côte Bleue (UACB) et la JAF.

C’est un best of des 4 créations précédentes de l’ensemble, avec lesquelles Araxe-Sassoun s’est produit dans les salles les plus prestigieuses de France, d’Europe et d’Arménie, méritant, à juste titre, les ovations du public.

Pendant le spectacle, l’orchestre live, la fougue des danseurs et la grâce des danseuses, les costumes et le jeu des lumières se soldent dans une explosion de couleurs, d’émotions et de fête.

La direction artistique de l’ensemble Araxe-Sassoun est assurée par un trio qui travaille ensemble depuis plus de 20 ans. Pascal Chamassian, directeur artistique, assisté, pour la musique, du chef d’orchestre Michaël Vemian, et, pour la danse, de Marion Chamassian. Alliant avec plaisir, tradition et modernité, ils ont défriché de nouveaux espaces, et ouvert de nouvelles voies. Un beau spectacle à découvrir.

Billetterie / Renseignements

JAF : 04 91 802 820

UACB : 06 87 81 02 16 / 06 76 44 94 14