Le silence de l’Arménie

Le 4 mars OC Media a proposé cette analyse de la situation de l’Arménie. Extraits.

" (...) La récente guerre du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la présence et l’influence de la Russie en Arménie, ainsi que le soutien de l’Ukraine à l’Azerbaïdjan, ont maintenu l’Arménie et les Arméniens dans un silence total sur les événements qui ont suivi la reconnaissance par Moscou de l’indépendance de Donetsk et de Louhansk.

Pourtant, pour beaucoup, ce silence est justifié.

Au cours de la première semaine de la guerre, deux petites manifestations ont eu lieu à Erevan pour soutenir l’Ukraine. La première (...)