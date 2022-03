Appel de l’Union des Eglises Evangéliques arméniennes de France

Chers amis,

La guerre entre la Russie et l’Ukraine bouleverse le monde entier et bien sûr, chacun d’entre nous.

Nous ne pouvons pas rester indifférents.

Compte-tenu de cette situation et de ses graves conséquences, l’Union des Églises Évangéliques Arméniennes d’Eurasie (comprenant les pays de l’ex-URSS et de l’Europe de l’Est), en partenariat avec l’Union des Églises Évangéliques Arméniennes de France, ont décidé de lancer un appel pour venir en aide

aux populations sinistrées ainsi qu’aux personnes déplacées et réfugiées à l’intérieur comme à l’extérieur des zones de combat.

Nous sommes en contact avec des partenaires locaux, ukrainiens, russes ainsi que de la communauté arménienne.

Vous pouvez envoyer vos dons à l’ordre de : « Eglise Evangélique Arménienne » avec la mention « Aide aux populations sinistrées » et l’adresser à Eglise Evangélique Arménienne, 28 Avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux France

Vous recevrez un reçu cerfa déductible de vos impôts.

Nous restons mobilisés tous ensemble dans la prière et l’action. Que Dieu vienne en aide à notre monde !

Pasteur René Léonian, Président de l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes d’Eurasie

Pasteur Joël Mikaélian, Président de l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes de France