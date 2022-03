La représentante des droits humains de la République d’Arménie, Kristiné Grigoryan a visité le village de Khramort en Artsakh

Samedi 5 mars, dans le cadre de sa visite en Artsakh, la défenseuse des droits de l’homme en Arménie, Kristiné Grigoryan a rencontré le Procureur général de la République de l’Artsakh, le défenseur des droits de l’homme de la République de l’Artsakh, ainsi que les habitants du village de Khramort dans la région d’Askeran. Kristiné Grigoryan a fait part de ces rencontres sur sa page facebook.



« Dans le cadre de ma visite de travail en Artsakh, j’ai poursuivi les rencontres au Parquet général. J’ai rencontré le Procureur général de l’Artsakh, Gourgen Nersisyan, qui a présenté des détails sur les actions de la partie azérie visant à perturber la vie normale des villages frontaliers en exerçant une pression psychologique sur les habitants afin de semer la panique.



Ensuite, j’ai visité le village de Khramort dans la région d’Askeran, me suis familiarisée avec les problèmes existants sur place, j’ai été informée non seulement des nouvelles inquiétantes, mais aussi des bonnes nouvelles. Il n’y a pas eu d’émigration du village après la guerre, tous sont revenus et se sont installés dans leur village natal de Khramort.

À la fin de la journée, le défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh, Gegham Stepanyan et moi sommes allés dans l’une des résidences temporaires des personnes déplacées, nous avons vu leurs conditions de vie et les problèmes de ces résidents. Nous avons eu des entretiens chaleureux avec les familles » indique le communiqué de Kristiné Grigoryan.

Le bureau du procureur de l’Artsakh a informé plus tôt que l’Azerbaïdjan continue de maintenir la situation dans la région du village de Khramort sous tension. Le matin du 6 mars, l’Azerbaïdjan a tiré intensément en direction du village, la situation s’est apaisée grâce aux forces de paix russes. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan