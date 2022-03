Les frères des soldats morts à la guerre seront exemptés du service militaire

L’Assemblée nationale a approuvé vendredi 4 mars un projet de loi qui exemptera du service militaire obligatoire les frères et fils de soldats arméniens tués au combat.

L’exemption s’appliquera principalement aux proches parents des victimes de la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh. Au moins 3 800 soldats et volontaires arméniens sont morts au cours des six semaines d’hostilités arrêtées par un cessez-le-feu négocié par la Russie.

« Nous avons des jeunes frères de militaires tués pendant la guerre arméno-azerbaïdjanaise de 44 jours qui sont soumis au service militaire parce qu’ils ne sont pas les seuls frères et sœurs masculins de leur famille », a déclaré Hayk Sargsian, un député pro-gouvernemental et l’auteur du projet de loi. « Beaucoup de leurs parents sont dans un état psychologique et socio-économique grave et ne veulent pas envoyer leurs fils cadets au service militaire obligatoire. »

Selon les estimations de Sargsian, seuls 52 jeunes hommes pourront probablement bénéficier de cette exemption au cours des deux prochaines années. Seize autres frères de soldats tombés au combat ont été appelés sous les drapeaux l’année dernière. Ils seront démobilisés après la signature de la loi et son entrée en vigueur.

« Étant donné qu’il y a des dizaines de milliers de militaires dans nos forces armées... exempter dix à vingt personnes à chaque appel [semestriel] ne posera aucun problème », a affirmé M. Sargsian.

Le projet de loi soutenu par le ministère arménien de la Défense a été adopté en première lecture. Il a été soutenu par 69 membres du Parlement, qui compte 107 sièges.

Vingt et un autres députés, tous membres des blocs d’opposition Hayastan ou Pativ Unem, se sont abstenus de voter. Ils ont déclaré qu’ils pourraient voter pour le projet de loi s’il subissait quelques modifications avant d’être débattu en deuxième et dernière lecture.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200