Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Syrie échangent des messages à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques

Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Syrie échangent des messages à l’occasion du 30 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques

Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Ararat Mirzoyan et son homologue syrien Faisal Al-Mikdad ont échangé des messages le 6 mars à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et la Syrie.

Un responsable du ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré à Armenpress que dans son message le ministre Ararat Mirzoyan a particulièrement insisté sur les fait que les relations arméno-syriennes sont ancrées sur la base du respect mutuel et de confiance, qui se sont exprimés à plusieurs reprises entre les deux peuples, lors de situations difficiles. Le ministre a également souligné le rôle particulier de la communauté arménienne de Syrie en tant que pont d’amitié entre les « peuples » des deux pays.

Selon la source, le ministre arménien des Affaires étrangères a exprimé sa conviction que les relations amicales arméno-syriennes seront encore élargies et renforcées dans les années à venir.

Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Al-Mikdad, adressant ses chaleureuses félicitations à son homologue arménien a affirmé que les relations amicales entre nos deux pays se sont continuellement développées dans divers domaines. La partie syrienne s’est déclarée prête à approfondir les relations arméno-syriennes, à renforcer les liens historiques au profit des deux peuples et pays amis. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan