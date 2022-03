Tirs azéris intensifs ce matin en direction du village arménien de Khramort (Artsakh), les soldats de paix russe sont intervenus et ramené le calme

Ce matin dimanche 6 mars, les Azéris ont une nouvelle fois eu recours à la provocation par des tirs intensifs sur le village arménien de Khramort, près d’Askeran en Artsakh. Grâce à la « réponse opérationnelle » des forces russes de maintien de la paix, la situation s’est calmée. Information du bureau du Procureur de la République de l’Artsakh.

"Ce matin, les forces armées azéries ont mené des actions provocatrices et tendues dans les positions adjacentes au village de Khramort de la région d’Askeran en République de l’Artsakh. Des tentatives sont faites pour perturber la vie normale du village, le déroulement des travaux agricoles, l’organisation de la vie quotidienne du village » affirme le bureau du Procureur de la République de l’Artskah.

https://www.facebook.com/100070286456571/videos/pcb.174483938237820/448097277014667

Les Azéris effectuent une pression psychologique sur les populations des villages arméniens comme à Khramort. En donnant par haut-parleurs l’ordre aux villageois Arméniens de quitter le village et en tirant sur ces civils. Les forces russes de la paix sont heureusement intervenus rapidement pour arrêter ces tirs et ces provocations azéries.

Krikor Amirzayan