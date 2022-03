Deux prisonniers de guerre arméniens condamnés à de lourdes peines après un simulacre de procès à Bakou

Un tribunal de Bakou a condamné deux prisonniers de guerre arméniens à des peines de prison à l’issue d’un nouveau procès fictif. Ishkhan Sargsyan et Vladimir Rafaelyan ont été condamnés respectivement à 19 et 18 ans d’emprisonnement.

Ils passeront neuf ans en prison et purgeront le reste de leur peine dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité.

Ils pourront quitter l’Azerbaïdjan « après avoir purgé leur peine ».

Accusés de « terrorisme », ils sont accusés d’avoir « franchi illégalement la frontière » le 27 mai 2021 et d’avoir exploité les routes de la région de Karvachar, passée sous contrôle azerbaïdjanais en vertu d’une déclaration trilatérale du 9 novembre 2020.