L’Iran et l’Arménie vont lancer des entreprises communes

Le ministre iranien de l’industrie, des mines et du commerce qualifie sa visite en Arménie de constructive, affirmant que Téhéran et Erevan se sont mis d’accord sur le lancement de coentreprises, rapporte l’ambassade d’Iran en Arménie.

« Nous avons conclu de nouveaux accords avec les responsables arméniens sur la production conjointe de produits pharmaceutiques et d’appareils électroménagers, sur la base desquels les matières premières ou les pièces seront importées en Arménie. Les produits communs seront fabriqués en Arménie et exportés vers d’autres pays », a déclaré vendredi Reza Fatemi Amin.

Il avait déjà annoncé que la visite en Arménie visait à élargir les liens commerciaux bilatéraux via des investissements conjoints.

"Cette visite est axée sur l’approfondissement des liens entre l’Iran et l’Arménie via des investissements conjoints, a déclaré Reza Fatemi-Amin à son arrivée dans la capitale arménienne, Erevan, jeudi.

Le ministre iranien était à la tête d’une délégation de haut niveau comprenant des responsables commerciaux et des PDG d’entreprises privées. Il s’agissait de la première visite en Arménie de hauts responsables iraniens depuis la prise de fonction du président Raisi en août 2021.

Le développement de la diplomatie commerciale avec les États de la région figure en tête des priorités de la nouvelle administration iranienne. Mme Fatemi-Amin s’est déjà rendue à plusieurs reprises dans les États du golfe Persique (EAU, Qatar et Oman) afin de stimuler les relations commerciales bilatérales.

Faciliter le commerce bilatéral

M. Fatemi-Amin a également qualifié les réunions avec les responsables arméniens d’utiles, affirmant qu’elles faciliteraient le commerce bilatéral entre les deux pays voisins.

« Au cours de la visite de deux jours, nous avons eu des réunions utiles avec des responsables arméniens visant à ouvrir la voie aux activités conjointes des entreprises iraniennes et arméniennes en matière de transit commercial, de marketing et de vente », a déclaré le ministre iranien de l’Industrie, du Commerce et des Mines.

Ces visites visent également à faciliter le commerce du secteur privé iranien dans les pays voisins et à résoudre les problèmes qui entravent les activités commerciales.

Des dizaines de PDG d’entreprises privées iraniennes ont accompagné la délégation iranienne lors de la visite en Arménie.

Développer les infrastructures

Selon M. Fatemi-Amin, l’Iran et l’Arménie ont également convenu de lancer des projets d’infrastructure en Arménie.

« Au cours des réunions avec le ministre arménien de l’économie VahanKerobyan et le ministre de l’administration territoriale et de l’infrastructure GnelSanosyan et le vice-premier ministre arménien, nous avons conclu des accords préliminaires sur une série de questions telles que la construction de barrages et de routes par des entreprises iraniennes en Arménie », a déclaré le ministre iranien de l’industrie, des mines et du commerce.

« Nous avons convenu de construire une route de transit pour compléter les projets d’infrastructure en Arménie à long terme. Les entreprises iraniennes participeront également aux appels d’offres correspondants », a-t-il noté.

L’Iran a déjà annoncé qu’il était prêt à coopérer avec l’Arménie pour la construction d’une nouvelle route de transport (route Kajaran-Sisian).

Cette route de 64 kilomètres de long fait partie du couloir de transport Iran-Arménie-Géorgie, qui s’inscrit dans le cadre de la candidature de l’Iran au lancement du couloir de transport Nord-Sud.

Le couloir de transport international Nord-Sud est un réseau multimodal de 7 200 kilomètres de long composé de navires, de voies ferrées et de routes pour le transport de marchandises entre l’Iran, l’Inde, l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, la Russie, l’Arménie, l’Asie centrale et l’Europe.

Il vise à renforcer la connectivité commerciale entre les États de la région et de l’ultra-région.

Réduction des droits de douane

Les responsables iraniens et arméniens ont également convenu de réduire les tarifs de transit dans le cadre de l’effort conjoint visant à stimuler le commerce bilatéral.

« En ce qui concerne le transit des marchandises, nous avons conclu deux accords à court et à long terme avec l’Arménie. Nous avons convenu de réduire les tarifs pour les camions de transit à court terme », a déclaré Reza Fatemi-Amin.

La République d’Arménie et la République islamique d’Iran partagent une frontière de 44 km.

Le volume des échanges commerciaux entre l’Iran et l’Arménie s’est élevé à 304 millions de dollars au cours de la dernière année civile perse (du 21 mars 2020 au 20 mars 2021), les deux parties prévoyant de renforcer le commerce bilatéral.

Avec la Radio publique arménienne