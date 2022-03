Les Azéris ont tiré sur le village de Nor Shen en Artsakh, en exhortant via un haut-parleur que les habitants Arméniens quittent la région

En Artsakh, les Azéris ont tiré sur le village de Nor Shen le 4 mars, puis ont annoncé par haut-parleur que les villageois devaient quitter la zone, sinon ils le feraient par la force. Le député de la faction « Justice » de l’Assemblée nationale d’Artsakh, Metaxe Hakobyan, l’a déclaré lors d’une conversation avec news.am.

« Immédiatement après l’incident, les villageois se sont tournés vers le chef de l’administration. Les forces russes de paix sont venues très vite et ont pu calmer la situation, mais il n’a pas été possible de poursuivre les travaux agricoles et ils ont été arrêtés. Les forces russes de paix ont promis qu’ils seraient aux côtés des villageois pendant un mois, tout en effectuant des travaux agricoles dans les champs, jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution » a déclaré le député.

Selon M. Hakobyan, dans cette situation le silence des autorités de Stepanakert devient inquiétant.

« Bien que les gens aient déjà appris cela et ne se sentent pas derrière les autorités, et peut-être que cela aide ces autorités à faire leur travail la tête baissée. Souvent, les habitants contournent l’aile dirigeante et pensent qu’ils devraient se tourner personnellement vers les casques bleus russes ou régler certains problèmes, ce qui n’est pas normal. Au niveau officiel, cela aurait dû être soulevé en premier, ce qui n’est pas fait, et ce silence peut être considéré comme une coopération » a-t-il déclaré.

A noter que l’ennemi azéri avait interdit il y a quelques jours aux villageois d’effectuer des travaux agricoles dans le village de Khramort. L’incident a avait également été réglé grâce à l’intervention des forces russes chargées de la paix en Artsakh.

Krikor Amirzayan